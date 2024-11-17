الاعتداء هوايتهم.. تقرير تلفزيوني يبرز عنف المستوطنين في الأراضي المحتلة

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "المستوطنون يواصلون الاعتداء على الفلسطينيين وأملاكهم".

وقال التقرير: "يواصل المستوطنون في الأراضي المحتلة ممارسة هواياتهم في الاعتداء على الفلسطينيين، وهي اعتداءات تتخذ أشكالا زادت وتيرتها منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر عام 2023 وأصبحت تتم عيانا في حراسة جيش الاحتلال".

وأضاف: "المقاطع التي أظهرتها كاميرات المراقبة أظهرت ملثمين يشعرون النار في أملاك أحد الفلسطينيين ويرشقون كلبا بالحجارة في الفناء الخلفي لمنزله".

وتابع: "عنف المستوطنين في الأراضي المحتلة وإن كان يلقى إدانات دولية وفرض عقوبات على هؤلاء المستوطنين من حكومات مختلفة منها الولايات المتحدة إلا أن هذا العنف لا يزال مستمرا ولا يقابل بالردع الكافي".