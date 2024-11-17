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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم.. زد يواجه الإسماعيلي وديًا استعدادًا لاستئناف الدوري

مجدي عبد العاطي مدرب
مجدي عبد العاطي مدرب زد
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، بقيادة المدير الفني مجدي عبد العاطي، نظيره الإسماعيلي في مباراة ودية، استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

يلتقي زد، اليوم الأحد، الإسماعيلي على ملعب استاد بتروسبورت في ثاني وديات الفريق خلال فترة التوقف الحالية.

وكان زد خاض مباراة ودية، أمس السبت، أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن مواجهتين وديتين بقرار من المدرب مجدي عبد العاطي، الذي يأمل تجهيز جميع لاعبي الفريق في الفترة الحالية.

زد يستعد لمواجهة مودرن سبورت في الدوري

يستعد زد لمواجهة مودرن سبورت، يوم الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ فريق زد مشواره في الدوري الممتاز هذا الموسم، بتعادل سلبي مع الجونة، قبل أن يخسر بهدف للا شيء أمام الأهلي في الجولة الثانية.

ويحتل زد حاليًا المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد نقطة واحدة، كما إنه لم يتمكن من تسجيل أي أهداف حتى الآن.

أبرم نادي زد صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ابرزها: أحمد عادل ميسي قادمًا من نادي الاتحاد السكندري، وعمار حمدي من الأهلي، وسامح إبراهيم من بتروجيت، وعبد الرحمن عماد من المقاولون العرب، وماجد هاني وحمدي علاء من الزمالك.

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