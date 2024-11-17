الحسناء الدنماركية تفوز بلقب ملكة جمال الكون 2024

فازت الحسناء الدنماركية فيكتوريا كيير ثيلفيغ بلقب ملكة جمال الكون 2024 حيث أصبحت أول مشاركة من أوروبا منذ 8 سنوات تنال هذا اللقب وفقا لما نشرته مجلة تيليموندو .

تعيش ملكة جمال الكون الجديدة الآن في العاصنة كوبنهاغن وتبلغ من العمر 21 عاما وهي من مواليد شمال الدنمارك وحاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتسويق وتعمل في صناعة المجوهرات وتخصصت في مبيعات الماس وكانت قد شاركت في بطولات الرقص الأوروبية والعالمية وتعمل أيضا كمعلمة رقص وتسجل الأغاني.

وكانت قد أقيمت المرحلة النهائية من مسابقة "ملكة جمال الكون" الـ73 في 16 نوفمبر في مكسيكو سيتي وشاركت فيها أكثر من 120 فتاة من أمريكا وأوروبا وآسيا ودول العالم الأخرى ومثلت فالنتينا ألكسييفا الفائزة بمسابقة "ملكة جمال روسيا 2024" بلادها في المكسيك حيث أدرجت ضمن أفضل 12 متسابقة في "مسابقة ملكة جمال الكون".