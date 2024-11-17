ads
الأحد 17 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

الحسناء الدنماركية تفوز بلقب ملكة جمال الكون 2024

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فازت الحسناء الدنماركية فيكتوريا كيير ثيلفيغ بلقب ملكة جمال الكون 2024  حيث أصبحت أول مشاركة من أوروبا منذ 8 سنوات تنال هذا اللقب وفقا لما نشرته مجلة  تيليموندو .

تعيش ملكة جمال الكون الجديدة الآن في العاصنة كوبنهاغن وتبلغ من العمر 21 عاما وهي من مواليد شمال الدنمارك وحاصلة على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتسويق وتعمل في صناعة المجوهرات وتخصصت في مبيعات الماس وكانت قد شاركت في بطولات الرقص الأوروبية والعالمية وتعمل أيضا كمعلمة رقص وتسجل الأغاني.

وكانت قد أقيمت المرحلة النهائية من مسابقة "ملكة جمال الكون" الـ73 في 16 نوفمبر في مكسيكو سيتي وشاركت فيها أكثر من 120 فتاة من أمريكا وأوروبا وآسيا ودول العالم الأخرى ومثلت فالنتينا ألكسييفا الفائزة بمسابقة "ملكة جمال روسيا 2024" بلادها في المكسيك حيث أدرجت ضمن أفضل 12 متسابقة في "مسابقة ملكة جمال الكون".

الحسناء الدنماركية فيكتوريا كيير ثيلفيغ ملكة جمال الكون 2024 أول مشاركة من أوروبا منذ 8 سنوات أمريكا وأوروبا