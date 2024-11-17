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الأحد 17 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بفيديو حركات استعراضية بدراجة نارية في الدقهلية

المتهم
المتهم
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تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات تداول عدة مقاطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيام صاحب الحساب بأداء حركات إستعراضية بإستخدام دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" بمركز شرطة منية النصر بالدقهلية معرضاً حياته والمواطنين للخطر.
بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط الدراجة النارية المشار إليها وقائدها  مقيم بدائرة المركز وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. بقصد تحقيق الشهرة . 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة النارية وقائدها.

فيديو حركات إستعراضية بإستخدام دراجة نارية