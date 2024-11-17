أنشطة ترفيهية للأطفال بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.. صور

نظم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بدورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، اليوم الأحد، مجموعة من الأنشطة الترفيهية والمسرحية لأطفال مدينة شرم الشيخ ووادي مندر، وذلك تحت إشراف الفنانة والمدربة سها كحيل، والتي أقيمت بالمسرح الخارجي لقصر ثقافة شرم الشيخ.

وأعربت الفنانة والمدربة سها كحيل، عن سعادتها بأنها تمثل جزء من المهرجان، ووصفته بأنه عائلة جميلة ودؤوبة، فمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي له مكانة خاصة بالنسبة لها لأنها شاهدة عليه منذ دورته الأولى وحتى دورته الحالية، كما أنها قد لاحظت تطوراته المستمرة.

وعن الأنشطة التى ستقدمها للأطفال قالت، إن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خصص مسابقة لمسرح الطفل والنشء، وفكر المخرج والفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان أن تكون هناك أنشطة للطفل ضمن فعاليات المهرجان، وكلفني بذلك، فبدأت في وضع تصور لماذا سنقدم لهم، وكانت الفكرة والتصور الذي وضعته هو تطبيق الأنشطة من خلال العروض المقدمة في مسابقة مسرح الطفل والنشء وموضوعاته فهناك عروض تستعين بالعرائس، وعرض آخر عن الحياة البحرية يعتمد على المسرح الأسود والعرض الثالث يعتمد على البانتومايم والذي من خلاله سيقوم الأطفال بعمل "الماسك المحايد" الخاص بالبانتومايم .

وتابعت: سيختار الأطفال ثلاثة مشاهد وشخصيات من العروض ليطبقوا عليها الأنشطة.

وأضافت، أنه من الأنشطة الهامة التى سنقدمها هى الأنشطة الخاصة بمدارس وادي مندر، فالأطفال هناك غير متصلين بالتكنولوجيا، وسنقدم لهم مجموعة من الأنشطة ومنها الطباعة على القماش، وتأكيدا على هويتهم المصرية سيقمون بطباعة علم مصر وأشياء تتعلق بالتراث المصري وسأعمل مع الثلاثة مراحل: الإبتدائية، والاعدادية، والثانوية .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي انطلقت فعالياته من 15 وتستمر حتى 20 نوفمبر الجاري، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي خلال الفترة، والتي تحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة انجي البستاوي ، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان ، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة .