القوات الروسية توجه ضربات استراتيجية للمطارات العسكرية ومنشآت الطاقة الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات التابعة لها قصفت البنية التحتية للمطارات العسكرية، ومنشآت إنتاج الغاز، ومنشآت الطاقة المستخدمة لتشغيل المؤسسات الصناعية العسكرية لنظام كييف، ومستودعا لتخزين الطائرات الأوكرانية المسيرة.



وأفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية، اليوم /الأحد/ - أنه تم استهداف تجمعات القوى العاملة والمعدات العسكرية للعدو في 144 منطقة، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أربع قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، وصاروخين من طراز "هيمارس" أمريكيي الصنع، و108 طائرات مسيرة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعة قوات "المركز"، دحرت القوة البشرية، ودمرت المعدات لستة ألوية أوكرانية، وصدت أيضًا تسعة هجمات مضادة، مكبدة العدو ما يصل إلى 345 عسكريًا.

وأضاف البيان، أن وحدات من مجموعة قوات المركز واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو، ودحرت القوى العاملة ودمرت المعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق شيفتشينكو ودروجبا ودزيرجينسك وداتشينسكوي وديميتروف، وميرلوبوفكا وسوخوي يار في جمهورية دونيتسك الشعبية".

بالإضافة إلى ذلك، تم صد تسعة هجمات مضادة شنتها تشكيلات للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تحييد ما يصل إلى 345 عسكريًا وتدمير دبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة من طراز قوزاق، وأخرى أمريكية الصنع من طراز"ماكس إكس برو" وأربع سيارات ومدفع هاوتزر "مستا بي" عيار 152 ملم.