عارفة عبدالرسول تشيد بفيلم "مين يصدق" للمخرجة زينة أشرف عبد الباقي

أشادت الفنانة عارفة عبدالرسول بفيلم "مين يصدق"، والذي تم عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45، في مسابقة آفاق السينما العربية، للمخرجة زينة نجلة الفنان أشرف عبد الباقي.

ونشرت الفنانة عارفة عبدالرسول منشورا على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بعد مشاهدتها الفيلم، لتشارك به جمهورها.

منشور الفنانة عارفة عبدالرسول

وجاء منشور الفنانة عارفة عبدالرسول "مين يصدق بنت بالرقة والجمال ده يبقى دماغها سم بالشكل ده، مين يصدق ان بنت بسكوتة خالص فى مجتمعها الشيك تعرف التفاصيل المرعبة دى للعيال السرسجية والمهمشة".

وتابعت عبدالرسول منشورها "مين يصدق ان بنت الاكابر ت(هاف فن) بخطط ذكية وشقية لدرجة انها تستغل عيل صايع ال يعنى صايع...مين يصدق ان اللى حايروح ف داهية الواد الصايع وترجع هيا لدايرتها من جديد...مين يصدق ان الدنيا فيها شر للدرجه دى".

واختتمت الفنانة عارفة عبدالرسول منشورها "بصوا انا منبهره قوووووووى بزينه اشرف عبد الباقى وفيلمها الاول..طب شوفوه كده ولينا كلام...مين يصدق".

شارك الفنان أشرف عبد الباقي ابنته المخرجة زينة عرض الفيلم، وعدد كبير من نجوم الفن الفنانة لبلبة، إلهام شاهين، محمود حميدة، سليمان عيد، عارفة عبدالرسول.