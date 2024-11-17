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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

العرض العالمي الأول لـ العشاء الأول بالمهرجان العالمي للأفلام الآسيوية

العشاء الأول
العشاء الأول
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يشهد فيلم العشاء الأول للمخرجة ذكرى مقالدة عرضه العالمي الأول بالدورة الثانية عشر من المهرجان العالمي للأفلام الآسيوية  (13 - 22 نوفمبر) حيث ينافس في مسابقة الأفلام القصيرة.
تدور أحداث الفيلم في ليلة ماطرة بعد منتصف الليل حيث تسمع سوار بعودة والدها بعد غياب دام 15 سنة وتهرع لمقابلته، يتفاجأ الأب لرؤيتها وتتفاقم الأحداث حول مائدة العشاء.
الفيلم من تأليف وإخراج ذكرى مقالدة وبطولة الممثل الشهير كامل الباشا، إلى جانب جيانا عواد وإلياس عبود، وتصوير سينمائي يوفال هورويتز، ومونتاج جال زيدمان، وموسيقى تصويرية ليزيد الدالي.
ذكرى مقالدة مخرجة فلسطينية درست صناعة الأفلام في كلية الفنون همدرشا - بيت بيرل. أعمل كمخرجة ومحررة ومنتجة في شركة إعلانات.كان أول فيلم رسمي لها كمخرجة هو "Girl on a Bike"، وشارك في عدة مهرجانات دولية. أنتجت فيلمًا قصيرًا مستقلًا بعنوان "في غرفة الانتظار" وآخر بعنوان "الحيوان الأليف". كما شاركت في العديد من الأفلام الأخرى كمحررة ومساعد مخرج ومشرفة سيناريو ومنتجة.

العشاء الأول ذكرى مقالدة المهرجان العالمي للأفلام الآسيوية مسابقة الأفلام القصيرة كامل الباشا