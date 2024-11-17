عرض إنجازات التحول الرقمي وتمكين الشباب بوحدة السكان بالأقصر ضمن "بداية".. صور

شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر اليوم الأحد، الاحتفالية التي نظمتها وحدة السكان بالتعاون مع مكتبة مصر العامة ومديرية العمل بعنوان "بداية جديدة في عيون أبناء الأقصر".

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التحول الرقمي ومحو الأمية الرقمية، وأقيمت الاحتفالية تحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر.

تم خلال الاحتفالية، إقامة عرض لإنجازات وحدة السكان منذ انطلاق المبادرة الرئاسية "بداية" فى ١٧ الماضي وحتى الآن، والتي ركزت على تأهيل الشباب والفتيات في مجال التحول الرقمي، كما تفقد نائب المحافظ معرض اصحاب الحرف اليدوية والتراثية المقام علي هامش الاحتفالية، وتخللت الاحتفالية عروضا فنية أضفت أجواء مبهجة بين الحاضرين.

من جانبه، أوضح نائب محافظ الأقصر في كلمته، أن هذه الفاعلية تعكس حرص المحافظة على تمكين الشباب وتوفير فرص حقيقية للاندماج في سوق العمل، إلى جانب تعزيز المهارات الرقمية التي أصبحت ركيزة أساسية في العصر الحديث.

وأشارت رجاء شوقي رئيس وحدة السكان، إلى أن الفاعلية تضمنت استعراض نتائج توصيات مؤتمر الشباب "بين الإحجام والإقدام" وملتقى توظيف الأقصر الذي استهدف تأهيل ١٥٠٠ شاب وفتاة ببرامج تدريبية مكثفة.

وخلال الحفل، تم تسليم شهادات معتمدة في مجال التحول الرقمي والتأهيل الوظيفي للشباب الذين أتموا برامج التدريب، وذلك في حضور كلا من محمد حساني مدير مكتبة مصر العامة، والدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل، والدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية لوحدة السكان عضو المجلس الاقليمي للسكان وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وحدة السكان تنظم "منحة التأهيل الوظيفي للشباب"

وكانت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، قد أقامت دورة "منحة التأهيل الوظيفي للشباب"، بالتعاون مع عدة جهات وهى مركز دندرة الثقافي ومؤسسة اليونيدو، ومكتبة مصر العامة بالأقصر، وقام بالتدريب المهندس والمدرب محمد بدري وأحمد ربيع، وتم تقسيم المتدربين على مجموعات، المجموعة الأولى للشباب المتطوع للعمل بالوحدة وعددهم ٢٥ شاب و فتاة لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، ضمن خطة وحدة السكان لتدريب وتأهيل ورفع كفاءة أفراد فريق عمل الوحدة من خلال حزمة برامج وتدريبات.

واستهدف التدريب، تعريف المتدرب على مفهوم ومجالات سوق العمل، وأن يتعرف ما لهم من حقوق من نص قانون العمل و ما عليهم من واجبات تجاه مؤسسات عملهم، وكيف تستعد جيداً للوظيفة والمقابلة الشخصية، والتعرف على قنوات البحث لايجاد وظائف، وأخلاقيات العمل، ومهارات مهمة للوظيفة، وذلك في إطار حرص وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، على تأهيل الشباب المتطوع من خلال خطة وبرنامج تدريب معد بعناية لدعم هؤلاء الشباب وتمكينهم من أداء مهامهم التشاركية بالمجتمع.

تدريب ١٨١ شاب وفتاة علي الذكاء الاصطناعي

كما نظمت وحدة السكان، بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للتدريب والتنمية، ورشة عمل متخصصة بعنوان "الذكاء الاصطناعي بين النظرية والتطبيق"، في إطار تعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي وبناء القدرات في مجال التكنولوجيا والمعلومات، وحاضر فى الندوة المدرب د. محمد إمام (خبير في مجال الذكاء الاصطناعي)، وذلك بمشاركة عدد ١٨١ من شباب وفتيات الاقصر، بالإضافة إلى المهتمين بمجال الذكاء الاصطناعي.

وخلال الندوة، تم تسليط الضوء على أهم نظريات الذكاء الاصطناعي وأهم المواقع التي تدعم الذكاء الاصطناعي، والتطبيق العملي لإنشاء رسوم ونصوص وأصوات باستخدام الذكاء الصناعي كما تعرف المتدربين على أهم المواقع التي من خلالها يستطيعون الدخول الى مجال الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منه في الحياة العملية وتحليل البيانات.

تنظيم ورشة بعنوان "حماية البيانات وتأمين المستقبل الرقمي"

واستمراراً لتلك الفعاليات، نظمت وحدة السكان بمحافظة الأقصر، ورشة عمل تدريبية متخصصة حول الأمن السيبراني، وذلك تحت عنوان "حماية البيانات وتأمين المستقبل الرقمي"، وذلك بمكتبة مصر العامة، تفعيلا لمبادرة "بداية جديدة لبناء الانسان"، وفي إطار تعزيز الوعي بالأمن السيبراني وبناء القدرات في مجال حماية البيانات والمعلومات.

حاضرت في الورشة، المدربة إيناس حجاج من المتخصصين في مجال الأمن السيبراني وتقنيات الحماية الرقمية، بمشاركة عدد ١٤٢ شاب وفتاة بالأقصر، بالإضافة إلى المهتمين بمجال الأمن السيبراني حيث تم تسليط الضوء على أهم التهديدات السيبرانية التي تواجه المؤسسات وكيفية التصدي لها من خلال أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة.

واستهدفت الورشة، تعريف المشاركين بأحدث التهديدات السيبرانية وأساليب الحماية منها، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات في إدارة المخاطر الإلكترونية وتطوير استراتيجيات الدفاع عن الأنظمة المعلوماتية.

تناولت الورشة عدة محاور رئيسية، أهمها أسس الأمن السيبراني وأحدث تقنيات الحماية، وكيفية التصدي للهجمات الإلكترونية، واستراتيجيات إدارة المخاطر السيبرانية، وكيفية التصدي لهجمات الاختراق، وحماية الشبكات والبنية التحتية الرقمية، والأمان في التطبيقات السحابية، ومبادئ حماية الخصوصية في العالم الرقمي، وتم توزيع شهادات للمتدربين المتفاعلين بالورشة

جاءت هذه الندوات، ضمن سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تنظمها وحدة السكان بهدف رفع كفاءة الشباب في المجال الرقمي وتعزيز أمن المعلومات على مستوى المحافظة، وتأهيل الشباب لسوق العمل والبرمجة، تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، وإشراف د. هشام ابو زيد نائب المحافظ، وتعليمات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية.

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