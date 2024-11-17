سلامة الغذاء تشن حملات مكثفة على المنشآت الغذائية بمختلف المحافظات

نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، حملات تفتيشية مكثفة علي مختلف المحافظات ، خلال الأسبوع الماضي لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية 34 حملة تفتيشية موسعة على 240 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 600 كجم زبيب و 500 كجم لحوم مجمدة منتهية الصلاحية.

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 30 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الإلتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وبناءً على تلك التوجيهات تم تسجيل 9 منشآت غذائية بفرع الهيئة بمحافظة الغربية.

وبناءً على قرار النيابة العامة تم إعدام 200 كجم لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي، وتنفيذ 15 قرار للنيابة العامة.

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن (مخبوزات، توابل، أسماك) وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم أيضًا تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط 4 حملات تفتيشية موسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الطب البيطري، الصحة، المحافظة) على 31 منشأة غذائية بنطاق مركز ومدينة كفر سعد، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة، كما تم ضبط كمية من اللحوم المفرومة متغيرة الخواص الطبيعية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 29 حملة تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 160 منشأة غذائية وذلك بمراكز وبعض القرى بنطاق المحافظة (المنصورة، ميت غمر، منية النصر، السنبلاوين، أجا، جديلة، نبروه، محلة دمنة، دكرنس، طلخا)، وأسفرت تلك الحملات عن إعدام 419 كجم من المواد الغذائية الفاسدة ومتغيرة الخواص الطبيعية، والتحفظ على 1 طن و 200 كجم مجمدات لحوم ودواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج بتنفيذ 3 حملات تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للتموين ومباحث التموين والطب البيطري وديوان عام المحافظة، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمنطقتي الثقافة وأولاد نصير، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط نصف طن مواد غذائية مختلفة متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (لحوم، دواجن، لحوم مصنعة، كبدة، أجبان).

كما قام الفرع بتنفيذ 9 حملات تفتيشية على عدد 28 منشأة غذائية في نطاق (دار السلام، البلينا، المراغة، مدينة ناصر)، وتم إعدام كمية من المواد الغذائية متغيرة الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة 3 حملات تفتيشية على 22 منشأة غذائية بمراكز المحافظة (دمنهور، أبو حمص، حوش عيسى)، وقد أسفرت تلك الحملات عن رصد كمية من عبوات مواد غذائية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المواد الغذائية من قبل مفتشي هيئة سلامة الغذاء.

ونفذ فرع العاشر من رمضان 3 حملات تفتيشية على 74 منشأة غذائية بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وقد أسفرت تلك الحملات عن وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت وتم التنبيه عليها وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان 6 حملات تفتيشية موسعة بالتنسيق مع مباحث التموين، حيث تم المرور على 15 منشأة غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحرير 2 محضر إعدام لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي (مخبوزات، عسل أسود ومواد غذائية متنوعة) كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 21 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 112 منشأة غذائية وذلك بنطاق مراكز (الزقازيق، ديرب نجم، بلبيس، أبو حماد، منيا القمح، ههيا وغيرها من المراكز) أسفرت عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة المنوفية بتنفيذ 22 حملة تفتيشية على 88 منشأة غذائية ببعض مدن ومراكز وقرى المحافظة (شبين الكوم، بركة السبع، قويسنا، أشمون، منوف، الباجور، الشهداء)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كمية من المنتجات الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام جميع تلك المنتجات في حضور لجنة من مفتشي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما تم تنظيم حملة مشتركة بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديرية الطب البيطري ومجلس مدينة تلا للتفتيش على عدد من المنشآت الغذائية، أسفرت عن تحرير 1 محضر مخالفة اشتراطات سلامة الغذاء و 2 محضر ضبط لكمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية (لحوم، أسماك).

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة القليوبية 15 حملة تفتيشية على 148 منشأة غذائية بنطاق مراكز (بنها، طوخ، شبين القناطر، قليوب، قها)، وأسفرت الحملات عن إعدام كمية من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات الفساد، وتم إعدام هذه الكمية حسب القواعد المعمول بها.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الإسكندرية بتنفيذ عدد من الحملات التفتيشية المشتركة مع (ديوان عام المحافظة، مديرية التموين، مديرية الطب البيطري، الصحة) حيث تم المرور على 35 منشأة غذائية، أسفرت عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتبين وجود نقص في اشتراطات سلامة الغذاء وتم التنبيه على تلك المنشآت الغذائية بضرورة الإلتزام بتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء، وإمهالها فترة لتوفيق أوضاعها وتلافي المخالفات المضبوطة.