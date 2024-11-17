قمة نارية بين إيطاليا وفرنسا في دوري الأمم الأوروبية

يحتضن ملعب سان سيرو مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي إيطاليا وفرنسا ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2024/2025.

يدخل المنتخب الإيطالي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من تصدر المجموعة الثانية بالمستوى الأول، محققاً سلسلة خالية من الهزائم، آخرها الانتصار على بلجيكا. وسيكون "الأزوري" أمام فرصة تاريخية لتحقيق انتصار متتالٍ على فرنسا لأول مرة منذ عام 1956، بعد فوزه 3-1 في لقاء سبتمبر الماضي.

فرنسا تبحث عن الصدارة



على الجانب الآخر، يواجه المنتخب الفرنسي بقيادة المدرب ديدييه ديشامب مهمة صعبة، إذ يحتاج إلى الفوز بفارق هدفين لاستعادة صدارة المجموعة. ويأتي ذلك بعد تعادل مخيب على أرضه، ليصبح الضغط أكبر على "الديوك" لإثبات جدارتهم أمام العملاق الإيطالي

تاريخ المواجهات يشعل الأجواء



شهدت المباريات السابقة بين المنتخبين تنافساً شرساً، حيث نجح ديشامب في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية أمام إيطاليا قبل تلقي الخسارة في سبتمبر الماضي.

في المقابل ويسعى المدرب لوتشيانو سباليتي لتكرار تفوقه على ديشامب بعد الانتصار الأخير بنفس النتيجة.

لا تقتصر أهمية هذه المباراة على المنافسة التقليدية بين العملاقين الأوروبيين، بل تمتد إلى الصراع على صدارة المجموعة، حيث ستكون النقاط الثلاث حاسمة في تحديد هوية المتأهل الأول.