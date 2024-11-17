أون تايم سبورت تنقل قمة كرة اليد بين الزمالك والأهلي

تنقل قناة أون تايم سبورتس، قمة دورى محترفى كرة اليد المؤجلة من الجولة الثالثة للموسم المحلى 2024-2025 بين الأهلى والزمالك فى الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

تترقب جماهير كرة اليد المصرية، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول من دوري محترفين اليد.

ويلتقي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني الدنماركي ستيفان ماديسن مع الغريمه التقليدي الزمالك والذي يقوده فنيًا الإسباني فرناندو باربيتو، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من عمر دوري المحترفين للموسم الرياضي 2024-2025.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كرة اليد

تنطلق مباراة كرة اليد بين الزمالك والأهلي في تمام الثامنة مساء اليوم الأحد على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، وهي أول لقاءات القمة بالموسم المحلي الجديد والمرحلة الأولى من دوري المحترفين لموسم 2024-2025.

ترتيب الأهلي والزمالك

وبعدما خاض كل فريق من الأهلي والزمالك 5 مباريات حتى الآن يحتل الفريق الأحمر المركز السابع بجدول الترتيب برصيد 15 نقطة ونفس الرصيد بالنسبه للزمالك ويبقى لكل فريق 9 مباريات مؤجلة، نظرا لمشاركة الفريقين في بطولة العالم للأندية لكرة اليد وفي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

وتغلب المارد الأحمر على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 32-20، ضمن منافسات الجولة الـ13، فيما فاز الفارس الأبيض على نظيره الجزيرة بنتيجة 38-29 ضمن إطار نفس الجولة.

آخر مواجهة بين الأهلي والزمالك

والتقى الأهلي مع الزمالك هذا الموسم في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري رقم 45 والتي أقيمت بالمغرب الشهر الماضي وفاز بها الشياطين الحمر بنتيجة 26-25.