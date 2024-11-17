أنجولا تعلن عن أول حالة إصابة بجدري القردة في البلاد

أعلنت وزارة الصحة الأنجولية عن أول حالة إصابة بجدري القدرة على مستوى البلاد في العاصمة "لواندا".



وذكرت وزارة الصحة في أنجولا - في بيان اليوم /الأحد/ أوردته وكالة الأنباء الأنجولية - أن المصابة بجدري القردة، هي امرأة تبلغ من العمر 28 عاما من الجنسية الكونغولية، وقامت السلطات الصحية بإجراءات عزلها.. موضحة أنها تنفذ إجراءات لتحديد وتتبع المخالطين للمصابة وإجراء تحقيق وبائي شامل.

ودعت السلطات الأنجولية المواطنين إلى تعزيز ممارسات النظافة العامة والحصول على استشارة طبية في حالة ظهور أعراض مثل الحمى والصداع وآلام العضلات والمفاصل واعتلال العقد اللمفاوية والطفح الجلدي الكبير.

وأكدت السلطات مجددا التزامها بالإبلاغ عن الوضع الوبائي لهذا المرض والقيام بما يلزم لحماية صحة جميع السكان.. داعية المواطنين إلى التزام الهدوء والسكينة.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في أغسطس الماضي أن جدري القردة حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، مسجلا أعلى مستوى إنذار له للمرة الثانية خلال عامين.