سلامة الغذاء: تسجيل 79 منتج أغذية خاصة و18 شركة

كشفت الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في تقريرها الأسبوعي الصادر، اليوم الأحد، أن الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة قامت بتسجيل 79 منتج و18 شركة ونفذت 3 زيارات رقابية، خلال الأسبوع الماضي كما فحصت الإدارة 530 منتج جديد، وأصدرت 35 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 22 زيارة تفتيش على مواقع تخزين القمح، وكذا 2 زيارة تفتيش على مواقع مضارب الأرز وذلك على مختلف محافظات الجمهورية.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 43 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 38 شكوى وجاري فحص 5 شكاوى.

ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 778 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الاسماعيلية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، مرسى مطروح، البحيرة، أسيوط، المنوفية، كفر الشيخ، سوهاج، الوادي الجديد، أسوان، شمال سيناء والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 60 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء وذلك بعدد من محافظات الجمهورية.

وتم تسجيل 1152 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 913 معاينة لمحال عامة، فيما استوفت 704 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.

ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 21 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات القليوبية، الاسكندرية، الدقهلية، الغربية، سوهاج، أسيوط، الشرقية، القاهرة والجيزة.

وفيما يخص مخازن التغذية المدرسية، تمت معاينة 7 مخازن خلال الأسبوع الماضي في محافظات الدقهلية، القليوبية وأسيوط، كما تم القيام بعدد 16 زيارة تفتيش على 16 مخزنَا.

وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 13 مأمورية رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة، دمياط، بني سويف، الاسماعيلية، المنوفية، الشرقية والغربية.

وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 64 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، البحر الأحمر، أسوان والأقصر .

ونفذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة 15 مأمورية فحص على وحدات الطعام في محافظات القاهرة، الاسكندرية، القليوبية والجيزة.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة بفحص عدد 506 طلب تظلم وارد من الموانئ المختلفة.

وأجرت الإدارة العامة للمجازر 15 زيارة تفتيش على مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، بالإضافة إلى 57 زيارة متابعة تصنيع مغلفات طبيعية حيوانية بمصانع الأمعاء.

وأصدرت الإدارة 20 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

وقامت إدارة المجازر بتنفيذ حملة على بعض المجازر في بعض أحياء محافظة الاسكندرية وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 8 مأموريات رقابية في محافظات الجيزة، القليوبية والشرقية.

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 21 زيارة رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز بمختلف محافظات الجمهورية.