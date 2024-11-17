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الأحد 17 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

صوت الناس.. عامر يستغيث بالتضامن الاجتماعى لتجديد بطاقة الخدمات المتكاملة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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وردت إلى صندوق شكاوى البوابة نيوز رسالة من عامر سالم طه سالم، 35 عامًا، مقيم بالصوفية في الشرقية مفادها أنه يستغيث بوزارة التضامن الاجتماعى لتجديد كارت الخدمات المتكاملة الخاص به.

يقول عامر في نص رسالته : "أعاني من صعوبة إنهاء الإجراءات المطلوبة لتجديد كارت الخدمات بسبب إعاقة حركية بالإضافة إلى سوء حالتي الصحية وتدهور وضعي الصحي في الآونة الأخيرة،كما أود أن أُشير إلى أنني متزوج ولديَّ طفلان في مراحل عمرية مختلفة، وأعتمد بشكل كبير على الدعم المقدم عبر هذه البطاقة لتلبية احتياجاتي اليومية. ولهذا أناشد سيادتكم النظر في  شكوتى ومحاولة مساعدتى نظرا لسوء حالتي الصحية  والعمل على تسهيل أجراءات تجديد بطاقة الخدمات المتكاملة الخاصة بي وانجازها  في أقرب وقت ممكن.

للتواصل 01274200990 "

كارت الخدمات المتكاملة التضامن الاجتماعي احتياجاتي اليومية الشرقية صوت الناس