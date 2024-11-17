ضبط 4 طن لحوم وأغذية فاسدة بالدقهلية

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تواصل حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، مشيرا الى ضبط مايقرب من 4 طن مواد لحوم وأعلاف ومواد غذائية غير صالحة للإستهلاك خلال يومين.

وكلف محافظ الدقهلية، بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد مرزوق على إستمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة وأنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية،مشددا على تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري .

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه الدكتور علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها بإشراف ومتابعة محمد زغلول مدير عام إدارة الرقابة التموينية والدكتورة شيماء الهندى مدير عام شئون التجارة الداخلية بمديرية التموين.

وأوضح مدير مديرية التموين أن الحملة ضبطت 3 طن أعلاف ،1.225 طن نخالة ،240 زجاجة زيت ،300 لتر صابون ،90 كيلو لحوم بلدية ومجمدة ،25 شيكارة ردة وقامت بتحرير 79 مخالفة في مجال الرقابة على المخابز وتحرير 62 مخالفة في مجال الرقابة على الأسواق بنطاق المحافظة خلال يومين وإحالتها للنيابة لاتخاذ إجراءاتها.

وشملت المخالفات في مجال الرقابة على المخابز ،مبيعات وهمية ،عدم نظافة أدوات عجين، وتصرف في دقيق، وعدم مطابقة مواصفات، وتوقف عن الإنتاج.

وفي مجال الرقابة على الأسواق شملت المخالفات، عدم وجود شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار ،وذبح خارج السلخانة، وتجميع سلع مدعمة، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.