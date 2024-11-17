قوات الاحتلال تعتقل 15 مواطنا على الأقل من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد، 15 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم طفل، وأسرى سابقون.



وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، ورام الله، وقلقيلية، وطولكرم، وسلفيت، والقدس، فيما يواصل الاحتلال خلال حملات الاعتقال تنفيذ الاعتداءات والتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 11 ألفا و700 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب السابع من أكتوبر 2023، وتواصل حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، وإنما من حيث مستوى الجرائم التي ترتكبها.

وفي سياق آخر اقتحم المئات من المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن 268 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

