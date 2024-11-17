التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث تصادم بالشرقية

قررت نيابة منيا القمح بمحافظة الشرقية، اليوم الاحد، التصريح بدفن جثة شاب لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته إثر اصطدام سيارة به بطريق الخطأ داخل محلج قطن نطاق مركز منيا القمح.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير امن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "ثروت ج ال" 37 عاما مقيم نطاق مركز منيا القمح جثة هامدة وتم التحفظ عليه بثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات، انه أثناء قيام الشاب رفقة والده بتسلم كمية من الأقطان داخل محلج القطن بقرية ميت يزيد وبعد انتهاء إحدى السيارات من تنزيل حمولة الأقطان ومحاولة قائد السيارة مغادرة المكان اصطدام بالشاب بدون قصد حيث كان يقف خلف السيارة وتوفى متأثرا بإصابته تم التحفظ على السائق والسيارة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليم جثة المتوفى إلى ذويه.