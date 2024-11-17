محافظ الجيزة يضع حلولا جذرية لأزمة عمارة نفق نصر الدين العالقة منذ ٣٤ عاما

المحافظ : التعاون مع شركات التطوير العقاري لعدم تحميل الملاك أعباء مالية إضافية وتوقيع بروتوكول تعاون

النجار: وضع جدول زمني لخطوات العمل التنفيذية وطرح مسطح الجراج للسكان للاستفادة منه

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاءا موسعاً للوقوف علي آليات حل أحد اقدم القضايا المعلقة بملفات عمل المحافظة لأكثر من ٣٤ عاماً وهي عدم تسلم ملاك الوحدات السكنية بعمارة نفق نصر الدين بحي جنوب الجيزة لوحداتهم حتي الان وذلك بحضور إبراهيم الشهابي نائب المحافظ والسادة النواب محمد الحسيني وكيل أول لجنة الإدارة المحلية وعمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية وذكي عباس وأسامة الأشموني وإيمان الالفي أعضاء مجلس النواب.



وأكد المحافظ انه تم بحث الملف بشكل كامل من قبل الجهاز التنفيذي وعدد من أعضاء مجلس النواب وممثلين عن وزارة الإسكان للنظر والوصول الي الحلول الملائمة في ضوء الاطار القانوني لرفع المعاناة عن كاهل ملاك الوحدات وتسليم العمارة السكنية لهم بعد إنهاء كافة الاعمال اللازمة لها من رفع كفاءة للبنية التحتية وتحسين حالة المرافق وانهاء التشطيبات اللازمة .



وأوضح انه تم تكليف حي جنوب الجيزة و هيئة النظافة والتجميل برفع كافه المخلفات والقمامة المتراكمة علي مدار سنوات داخل وبمحيط العمارة السكنية كأولي خطوات العمل التنفيذي للسير في إجراءات الحل .



وأشار النجار انه تم الوصول الي حلول توافقية مع السكان حيث تم الاتفاق علي طرح مشروع العمارة السكنية بشارع البحر الاعظم والتي تقع ملكيتها لمحافظة الجيزة علي عدداً من الشركات العاملة في ملف التطوير العقاري وتوقيع بروتوكول معها لاستغلال بعض الحقوق العقارية بعمارة البحر الأعظم في سبيل التدخل في إنهاء أعمال الإنشاءات والمرافق والتشطيبات اللازمة بعمارة نفق نصر الدين وذلك دون تحميل المواطنين او المحافظة اي أعباء مالية اضافية والالتزام بالتعاقدات المبرمة كحل جذري لتلك المشكلة المعلقة علي مدار سنوات . لافتا انه تقدم حتي الان ٥ شركات " مطورين عقارين " للمشاركة في المشروع وسوف يتم دراسة الملفات المقدمة منهم من قبل المعنيين واللجنة المشكلة بالمحافظة لتحديد افضل العروض وتنفيذها وفقاً للقانون واللوائح المحددة لذلك .



كما أشار خلال اللقاء إلى سعي المحافظة لطرح مسطح الجراج الكائن بالدور السفلي لعمارة نفق نصر الدين لملاك الوحدات السكنية بها وذلك للاستفادة منه نظراً لما تعانيه المنطقة من تكدس مروري وندره في الساحات المتاحة لانتظار السيارات الي جانب بحث موقف احد قطع الاراضي الفضاء المتواجدة بجوار العمارة السكنية لإنشاء جراج لإنتظار السيارات به كأحد الحلول الإضافية.



وأوضح محافظ الجيزة انه سيتم وضع جدول زمني لكافة خطوات العمل التنفيذية ومتابعه مراحل العمل والتنفيذ لحين غلق الملف بالكامل وتسليم العمارة السكنية بالكفاءة اللازمة للسكان .



من جانبهم أوضح النواب ان هناك نيه واضحة للجهاز التنفيذي للمحافظة في حل تلك المشكلة العالقة حيث تم التأكيد علي متابعة الملف لحين الإنتهاء منه بالكامل انطلاقاً من التعاون المثمر بين الجهاز التنفيذي لمحافظة الجيزة وأعضاء مجلس النواب .



كما أكد ممثلي السكان من ملاك الوحدات السكنية بعمارة نصر الدين عن نية جميع الملاك في التنازل عن كل القضايا المرفوعة ضد محافظة الجيزة والتعاون الكامل لتنفيذ الحلول المقترحة والوفاء بكافة الالتزامات الواقعة علي السكان .



جاء اللقاء بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير المساعد ومحمد مرعي رئيس مدينة الجيزة والمهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية واللواء وائل سعده والدكتور طارق نصر الدين مدير مركز دعم التصميمات المعمارية والهندسية وأشرف تامر رئيس حي جنوب .