الرئيس الصيني يعلن استضافة بلاده قمة "أبيك" لعام 2026

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أن بلاده ستستضيف اجتماع قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في عام 2026.



وقال الرئيس الصيني - خلال اجتماع قادة "أبيك" الحادي والثلاثين في ليما عاصمة بيرو - "نتطلع إلى العمل مع جميع الأطراف لتعميق التعاون في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لصالح شعوب المنطقة".

وأضاف بينج - بحسب صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية اليوم /الأحد/ - "على مدار عقود من الزمان، كان منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ فعالا في قيادة منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى نجاح كبير في التنمية والازدهار؛ مما جعل المنطقة الأكثر ديناميكية اقتصاديا والمحرك الأساسي للنمو الاقتصادي العالمي".

من جانبه.. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن بكين مستعدة لتعزيز الاتصالات والتعاون مع الأطراف الأخرى بشأن استضافة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في عام 2026 لتنفيذ رؤية "بوتراجايا 2040" بشكل مشترك، وتعزيز بناء مجتمع آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة التجارة الحرة في المنطقة وضخ زخم جديد في النمو الاقتصادي في منطقة أبيك وخارجها.

وبهذا الإعلان تكون هذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها الصين الاجتماع منذ تأسيس منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في عام 1989، حيث استضافت بكين القمة عامي 2001 و2014.