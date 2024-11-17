العثور على جثة شخص مقتولا داخل مزرعة فى الدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، جهودها لكشف لغز العثور على شخص مقتول طعنا بسكين داخل مزرعة ببقرية نشا مركز نبروة وجري نقل جثته إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي نبروة المركزي تحت تصرفات النيابة العامة تمهيدا لنقله الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.



تلقى اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد تامر يحي، مأمور مركز شرطة نبروه، من إدارة شرطة النجدة من بعض الأهالي بالعثور علي جثة شخص مقتول داخل مزرعة بقرية نشا مركز نبروه.



انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه إلى مكان الحادث داخل مزرعة بقرية نشا مركز نبروه أمام المقابر وبالفحص تبين وجود جثة شخص وبها اثار وخز بسكين في الظهر وعلي المخ وتبين انه يدعى" احمد انور عبد الهادي، 41 سنة".

جري نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي نبروه المركزي تحت تصرفات النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وامرت النيابة العامة بنقله الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي لإنتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتورطين فى ارتكاب الواقعة.