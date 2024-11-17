السجن 3 سنوات لمتهم في سرقة السيارات بالمطرية

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطل بالسجن 3 سنوات في سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج في منطقة المطرية.

تعود تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة المطرية بلاعا من مواطن بسرقة سيارته وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عاطل له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المطرية، لاتهامه بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج، وبمواجهته اعترف بارتكاب 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله سيئ النية عاطل مقيم بدائرة القسم، وتمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبطه، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.