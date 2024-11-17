مصرع عامل صعقا بالكهرباء خلال عمله داخل مصنع فى الدقهلية

لقي عامل مصرعه صعقا بالتيار الكهربائي أثناء عمله داخل احد المصانع بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة محافظة الدقهلية، وجري نقل جثمانه إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي جمصة المركزي تحت تصرف النيابة العامة .

تلقي اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمأمور قسم شرطة جمصه، من نقطة تأمين مستشفى جمصة بوصول شخص جثة هامدة إلى المستشفى إدعاء صعق كهربائى.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة جمصة إلي المستشفي وبالفحص تبين وقوع الحادث فى المنطقة الصناعية ووفاة شخص ادعاء صعق كهربائي ويدعى "مصطفى ربيع عبد الحكيم كامل،23 سنة"، ووصول الحاله جثة هامدة.

جرى إيداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بمستشفي جمصه المركزي تحت تصرفات النيابة العامة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.