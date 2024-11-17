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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

علماء يكشفون عن أكبر مستعمرة مرجانية في العالم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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كشف فريق من العلماء المتخصصين فى عالم الأحياء البحرية عن أكبر مستعمرة مرجانية في العالم في جزر سليمان وهي سلسلة من الجزر في جنوب المحيط الهادئ وهى مستعمرة مرجانية  بحجم ملعبين لكرة السلة وفقا لما نشرته مجلة فوكس .

يبلغ عرض المرجان (كائن جماعي يضم ملايين الحيوانات يسمى البوليبات) 34 مترا وعرضه 32 مترا بحجم ملعبي كرة سلة وهو ليس حوتا ولا حبارا عملاقا كما يظهر المرجان المعروف باسم بافونا كلافوس على شكل تل بني متكتل مغطى بالبراعم في حين تكشف المشاهد القريبة عن قطع من اللون الأصفر والأخضر والأرجواني نظرا لحجمه والسرعة البطيئة التي ينطلق بها والتقدم ومع نمو المرجان و من المحتمل أن يكون عمره عدة قرون.

وقال مانو سان فيليكس عالم الأحياء البحرية والمصور تحت الماء الذي شاهد المرجان لأول مرة الشهر الماضي في جزر سليمان: إن رؤية شيء فريد مثل هذا هو بمثابة حلم وأنه كان قد اكتشف هذه الشعاب المرجانية أثناء التصوير بالقرب من جزيرة تسمى مالولالو كجزء من رحلة استكشاف وإن جزيرة مالولالو غير مأهولة تقريبا ومياهها غير مستكشفة إلى حد كبير.

وأضاف: أن هذا الاكتشاف ضخم بالنسبة لمجتمعنا و لا يوجد مرجان آخر في السجل العام أكبر من هذا المرجان على الرغم من أنه من الممكن أن تكون هناك مستعمرات أكبر في المناطق النائية من المحيط والتي لم يتم اكتشافها بعد.

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