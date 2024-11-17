أحمد عيد عبدالملك يستغل التوقف الدولي لإعادة ترتيب أوراق غزل المحلة

يشهد الفريق الأول لكرة القدم، بنادي غزل المحلة، تحركات مكثفة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة أحمد عيد عبد الملك، إلى معالجة الثغرات التي ظهرت في أداء الفريق خلال مباراتي الإسماعيلي وطلائع الجيش في الدوري الممتاز.

ويستغل أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني لفريق غزل المحلة، فترة التوقف الدولي الحالية، في إعادة ترتيب أوراق زعيم الفلاحين من جديد، ومعالجة الأخطاء، التي ظهرت في مواجهتي الإسماعيلي وطلائع الجيش، في الجولتين الأولى والثانية من بطولة الدوري الممتاز.

ويأتي هذا الاستعداد المكثف من عيد عبد الملك؛ من أجل استعادة توازن غزل المحلة، وتحقيق الفوز الأول للفريق في الدوري الممتاز في موسمه الجديد 2024-2025.

غزل المحلة يستعد لمواجهة الجونة مكتمل الصفوف

ويستعد غزل المحلة لمباراته المقبلة أمام الجونة مكتمل الصفوف، إذ عاد الثنائي عبد الرحيم عموري وأسامة النجار إلى صفوف الفريق، حيث غاب عموري عن مباراة طلائع الجيش بسبب الإيقاف، بينما غاب النجار بسبب الإصابة، لتمثل عودة عموري والنجار دفعة معنوية للمدرب أحمد عيد عبد الملك، الذي تعتبر مباراة الجونة بالنسبة إليه مواجهة مليئة بالتحديات، بعدما قرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة المهندس وليد خليل، تجديد الثقة بالمدير الفني وجهازه المعاون؛ في تصحيح مسار زعيم الفلاحين وتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة.

ويحل فريق غزل المحلة، يوم السبت المقبل، ضيفًا على نظيره الجونة على ملعب استاد خالد بشارة، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.