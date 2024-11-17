سفير كازاخستان يكرم بطريرك الروم الأرثوذكس بالقدس

زار البطريركية الأورشليمية أمس ، سفير كازاخستان دولت يمبردييف، حيث قام خلال لقائه بالبطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بمنحه وسام السلام الأول نيابة عن رئاسية جمهورية كازاخستان , وذلك تقديراً لعلاقات البطريركية مع بلده ومساهمة صاحب الغبطة في الحوار الديني، السلمي والثقافي.



في سياق آخر، ترأس البابا كيروس كيروس ثيوفيلوس الثالث يوم أمس صلوات القداس الإلهي في كاتدرائية القديس يعقوب أخو الرب, خدمة صلاة الجناز راحة لنفس الراقد بالرب المربّي سمير زنانيري مدير مدرسة القديس ذيميتريوس (مار متري).



وشاركه في الصلوات شاركه سيادة المطران أريسترخوس السكرتير العام للبطريركية, قدس الأرشمندريت نيكتاريوس، كهنة كاتدرائية القديس يعقوب أخو الرب قدس الأب خرلامبوس (فرح) بدور وقدس الأب جوارجيوس برامكي, بحضور طاقم الهيئة التدريسية وأقارب المرحوم وأبناء رعية القديس يعقوب, والقنصل اليوناني العام ذيميتريوس أنجيلوسوبولوس.