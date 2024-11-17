الرئيس الصيني: علاقتنا مع البرازيل نموذج للدول النامية للسعي نحو مستقبل مشترك

قال الرئيس الصيني "شي جين بينج" إن العلاقات مع البرازيل وضعت نموذجا للدول النامية الكبرى لتطوير تعاون مربح للجميع والسعي لتحقيق مستقبل مشترك، مضيفا أن هذه العلاقات الدينامية لم تعزز تنمية كل منهما فحسب، بل ساهمت أيضا بشكل كبير في السلام والاستقرار العالميين.



وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أن ذلك جاء في مقال نُشر للرئيس الصيني، اليوم /الأحد/، في صحيفة (فولها دي ساو باولو) البرازيلية، بعنوان (صداقة تمتد عبر المحيطات الشاسعة: رحلة نحو مستقبل مشترك أكثر إشراقا)، في الوقت الذي يسافر فيه شي إلى البرازيل؛ لحضور القمة الـ19 لقادة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو.

وأضاف "شي جين بينج"، أنه يجب على الصين والبرازيل أن تغتنما الفرص التي يتيحها العصر، وتواصلا تعزيز التآزر بين مبادرة الحزام والطريق الصينية واستراتيجيات التنمية البرازيلية، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس البرازيلي "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا" من أجل بدء "50 عاما ذهبية" جديدة من العلاقات الصينية- البرازيلية، وتعزيز مجتمع ذي مستقبل مشترك يكون أكثر عدلا واستدامة.

ولفت إلى أنه من الأهمية التعاون والمضي قدما في إصلاح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وزيادة تمثيل وصوت الجنوب العالمي.

وفيما يخص مجموعة العشرين.. أكد شي، ضرورة وضع التنمية في صميم تعاون مجموعة العشرين. وقال إن بناء عالم عادل يتطلب من مجموعة العشرين الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل، والتعاون على قدم المساواة، والمنفعة المتبادلة، وكذلك دعم دول الجنوب العالمي في تحقيق تنمية أكبر.