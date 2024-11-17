3635 رسالة غذائية مصدرة خلال أسبوع والسعودية والسودان على رأس الدول المستوردة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 43 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 9 - 15 نوفمبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 14 مأمورية رقابية بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 40 زيارة، وأصدرت الإدارة 708 إذونات تصدير لحاصلات زراعية لعدد 552 شركة مصدرة.

كما شاركت الهيئة في اجتماع لجنة الموالح المُنعقدة ببالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وتم التأكيد على إجراءات الرقابة التي تقوم بها الهيئة استعدادًا للموسم التصديري القادم 2024 – 2025.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 3635 رسالة بنحو 140 ألف طن لعدد 1380 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 615 صنف من خضروات وفواكه ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطا الحلوة قائمة الخضروات المصرية المصدرة هذا الأسبوع أيضًا بواقع 13 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 8 آلاف طن، ثم البصل بإجمالي 7 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 55 صنف بنحو 37 ألف طن.

كما تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 10 آلاف طن، تليه المانجو بواقع 5 آلاف طن، ثم الفراولة بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 36 صنف بنحو 28 ألف طن.

ومثلت السعودية، السودان، ليبيا وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 165 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 630 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 550 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 486 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1740 رسالة بنحو 460 ألف طن لعدد 816 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 192 صنف من قمح، زيوت متنوعة، فول الصويا وعدس من 81 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر تليها أوكرانيا، اندونيسيا و أمريكا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 630 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 246 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 240 رسالة.