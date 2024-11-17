عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "حالة من القلق والإحباط تسيطر على الشارع اللبناني جراء تصاعد قصف الاحتلال على بلدات الجنوب".

وقال التقرير: "حالة من الإحباط والقلق والحيرة تسود الشارع اللبناني جراء تكثيف قصف الاحتلال على بلدات جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت، على الرغم من الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف إطلاق النار، فإما الموت أو النزوح".

وأضاف: "هكذا أصبحت حياة أهالي جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في خضم قصف الاحتلال المستمر ومن ثم يجدون أنفسهم محاصرين في دائرة من المأساة تجبرهم على النزوح القسري من بلداتهم أو الاستشهاد تحت وطأة نيران جيش الاحتلال غير المسبوقة الموجهة لهم بشكل مكثف دون رحمة".

وتابع: "التصعيد من جانب الاحتلال أسفر عن تدمير الكثير من الأحياء والمباني تزامنا مع الجهود والتحركات لوقف إطلاق النار".