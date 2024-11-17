بدء أعمال صيانة "البرجولات" والمقاعد بكورنيش النيل بمدينة الأقصر

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، اليوم الأحد، بالتنسيق مع المهندس هاني طايع مدير جهاز التعمير بالاقصر، والمهندس أسعد مصطفي منسق جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، البدء في أعمال الصيانة وإصلاحات البرجولات والمقاعد الخشبية بكورنيش النيل بالمدينة، ابتداءً من ميدان الإبروتيل وصولا حتى بنك الإسكندرية بالممشي السياحي بطول حوالى 1700 م تقريباً.

وأوضح الشرابي، أنه في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، بتكثيف أعمال التجميل والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة، تجري الآن أعمال صيانة للبرجولات والمقاعد وإستراحات المواطنين المصنوعة من الخشب، مشيراً إلى أن الأعمال تجرى على قدم وساق فضلاً عن الإهتمام برفع كفاءة مستوي الزراعات والإهتمام بزيادة المسطحات الخضراء لظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها وتحسين الصورة البصرية لدى المواطنين.

محافظ الأقصر يوجه بإجراء أعمال صيانة البرجولات والمقاعد بكورنيش النيل

وكان المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، خلال جولته الأخيرة ببندر الأقصر، قد وجه بتكثيف أعمال التجميل والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمحافظة، بحصر الأعمال التي تحتاج إلى تنفيذ أعمال صيانة وإصلاحات بكورنيش النيل بالمدينة، بدءًا من ميدان الإبروتيل وصولا حتى بنك الإسكندرية بالممشي السياحي.

صيانة البرجولات (1)

صيانة البرجولات (2)

صيانة البرجولات (3)

صيانة البرجولات (4)

تركيب البرجولات (1)

تركيب البرجولات (2)

تركيب البرجولات (2)