ميدبنك يفتتح أحدث فروعه بأكتوبر

افتتح ميدبنك فرعه الجديد في مدينة السادس من أكتوبر، بمول "إنترسكشن" بجوار "بالم هيلز"، في خطوة تؤكد رؤية البنك واستراتيجيته الرامية إلى تعزيز الوصول للعملاء عبر التوسع الجغرافي المتميز، وتقديم أحدث الخدمات المصرفية.

شهد حفل الافتتاح حضور عدد من قيادات البنك، من بينهم محمود أبو حسين، رئيس قطاع شبكة الفروع والمبيعات، وكريم وهبة، رئيس قطاع الاتصال والتسويق المؤسسي، والمهندسة نيللي شهاب الدين، رئيس الإدارة الهندسية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في البنك.

وأكد محمود أبو حسين خلال كلمته بالحفل أن افتتاح الفرع الجديد يعكس التزام البنك بتقديم خدمات مصرفية عالية الجودة وتوفير تجربة مصرفية متميزة. وأضاف أن اختيار موقع الفرع في منطقة مول "إنترسكشن" يعزز من قدرة البنك على التواصل مع شريحة الشباب، خاصة مع وجود مدارس وجامعات قريبة. كما أشار إلى حرص البنك على توفير تسهيلات خاصة بذوي الهمم، بما في ذلك شاشات ناطقة ومترجمة بلغة الإشارة، لتمكينهم من الوصول بسهولة إلى الخدمات المصرفية.

ويأتي افتتاح الفرع ضمن جهود ميدبنك لدعم مبادرات البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، وتنفيذ استراتيجيته "نعمل لمستقبلك"، التي تهدف إلى تطوير الهيكلة، التحول الرقمي، وتوفير حلول مصرفية مبتكرة ومستدامة.

يُذكر أن ميدبنك يركز على تقديم خدمات مصرفية تنافسية، وتعزيز حضوره في السوق، مع الالتزام بتطوير رأس المال البشري لتحقيق نمو مستدام يخدم عملاءه في مختلف أنحاء الجمهورية.