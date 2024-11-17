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الأحد 17 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا فرنسيس: كنت أقوم برتبة غسل الأرجل في السجن

ارشيف
ارشيف
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قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في لقاء مع الرهبان مساء امس اذهبوا إلى السجون من فضلكم اذهبوا إلى السجون، اذهبوا، والتزموا بالخدمه المتواصله فيها منذ أن كنت أسقفًا، في يوم خميس الأسرار، كنت أقوم برتبة غسل الأرجل في السجن. 

واستطرد حديثه قائلا إنهم أكثر الأشخاص الذين يحتاجون إلى أن نغسل أرجلهم وكأننا نقول لهم: "أنظر، أنا أغسل رجليكَ لأني أسوأ منك، ولكنني محظوظ لأن هناك من انتشلني وأمسك بي". 

وتابع أتذكر أنني كنت أغسل قدمي امرأة، وكان سجن نساء، وعندما هممتُ بالذهاب إلى الأخرى، أمسكت بيدي واقتربت من أذني وقالت لي: "يا أبتي، لقد قتلت ابني"،  إنها المأساة الداخلية في ضمير الذين يعيشون في السجن. 

واختتم قائلا فعندما ستصبحون كهنة، إذهبوا إلى السجون، هذه أولوية ويمكننا جميعًا أن نقول ما أشعر به: لماذا هم وليس أنا؟ أنتم ستنالون المسحة الكهنوتيّة لكي تحرروا السجناء والذين هم مأسورين، بدون أن يدركوا ذلك.

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