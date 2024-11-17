تحطم زجاج كنيسة سيدة النجاة في الحدث جراء العدوان الإسرائيلي

تعرضت كنيسة سيدة النجاة في منطقة وسط مدينه بغداد بالعراق لأضرار مادية، حيث تحطم زجاجها بالكامل جراء الانفجار الناتج عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف أحد الأبنية السكنية مقابل مستشفى سان چورچ القائمه في نفس المنطقه.

وقع الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفر عن أضرار كبيرة في المباني المحيطة، بما في ذلك الكنيسة التي تعتبر معلمًا دينيًا بارزًا في المنطقة.

وأثار الحادث حالة من الذعر بين السكان المحليين الذين هرعوا للاطمئنان على سلامة ذويهم ومنازلهم.

وأكد شهود عيان أن الانفجار كان قويًا للغاية، مما تسبب في تطاير الشظايا والزجاج لمسافات بعيدة ، بينما بدأت فرق الصيانة والجهات المعنية بتقييم الأضرار وإزالة الحطام من الموقع المتضرر.

من جانبه، أدان المسؤولون المحليون هذا التصعيد الخطير، مشددين على ضرورة حماية المدنيين ودور العبادة من آثار النزاع الدائر.

كما دعا قادة الكنيسة والمجتمع المدني إلى وقف فوري للتصعيد، مؤكدين أن الاعتداء على مناطق مدنية يهدد الأرواح والممتلكات دون تمييز.