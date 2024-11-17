رئيس«المستشفيات التعليمية»: المدينة الطبية تضم 18 معهدا منها مبنى لزراعة الأعضاء

قال الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار ، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن من أهم المشكلات في الهيئة هو تفرق المعاهد والمستشفيات عن بعضها البعض ، وإذا توحدت في مكان واحد ستكون قوة كبيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر السادس عشر للمعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية.

وأكد انه تم علاج هذه الإشكالية من خلال تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إنشاء مدينة طبية تعليمية ، تضم 18 معهد بإجمالي 4 آلاف و200 سرير، وثلثهم مخصص لمعهد القلب بقوة 220 غرفة عمليات، ومعهد الكبد الجديد بقوة 450 سرير، وهناك معهد كامل لزراعة الأعضاء.

فيما أوضح الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة للمبادرات الرئاسية، أن للمعهد دور في التصدي لفيروس سي، وضم العديد من آلاف البحوث الخاصة بفيروس سي، وتصدي باحترافية للمرض.

وأضاف محمد حساني، أن للمعهد دور في وضع بروتوكولات التشخيص والعلاج لمرض فيروس سي، فضلا عن دوره في فحوصات المقبلين على الزواج.

من جانه، قال الدكتور محمد صالح، عميد المعهد القومي للكبد والجهاز الهضمي، إن المؤتمر السنوي السادس عشر للمعهد يعتبر اول مؤتمر جهاز هضمي يعتمد من قبل المجلس الصحي المصري, مشيرا إلى وجود العشرات من الجلسات العلمية المتخصصة على مدار أيام المؤتمر .