الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأحد، أن الطيران الحربي الإسرائيلي يشن سلسلة من الغارات على حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت بعد إنذارات بإخلاء عدد من المباني.

شن جيش الاحتلال غارات كثيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، عقب صدور أوامر إخلاء إسرائيلية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأنَّ الطيران الإسرائيلي أغار على مبنى سكني من 12 طابق بالقرب من كنيسة مار مخايل، في الشياح، ودمرته بالكامل.

سبق ذلك غارة على المنطقة نفسها، إلا أن الصاروخ لم ينفجر.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار منذ ما يزيد على عام، عندما شن حزب الله أول هجوم في اليوم التالي لهجوم فصائل المقاومة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 أكتوبر 2023 لتشمل مناطق في لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت توغلًا برًيا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.