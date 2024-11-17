"العمل": ختام برنامج تدريبي مجاني في اللغة الإنجليزية لتأهيل الشباب والفتيات بجنوب سيناء

اختتمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، فعاليات برنامج تدريبي مجاني في مجال اللغة الإنجليزية، وتسليم شهادات إتمام التدريب لـ 10 فتيات، والذي جرى تنظيمه في الوحدة المتنقلة التابعة للمديرية بطور سيناء ، والتى جرى إطلاقها في 8 محافظات ، لتدريب الشباب على مهن "صيانة الحاسب الألي، وصيانة المحمول، واللغات، والتبريد والتكييف، وإعداد المأكولات السريعة، والتفصيل والخياطة.

وتستهدف الوحدات الجديدة تدريب 3000 شاب وفتاة عن طريق 96 دورة تدريبية، وذلك خلال عام ، بهدف تنمية مهارات أبناء المحافظة من الجنسين وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل بجميع قرى ومراكز المحافظة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

كما يأتى ذلك أيضاً فى إطار مبادرة مهنتك مستقبلك والتى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين فى المحافظات على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجى ، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أن تلك الدورات تاتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات، والجهات المعنية ،لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة.

وأضافت مديرة المديرية ، أنه يأتي هذا البرنامج في إطار سعي المديرية لتوفير فرص عمل لائقة للشباب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في مجال اللغة الانجليزية، كما أنه يمكن للشباب من سن 18 إلى 45 سنة التقديم للحصول على الدورات التدريبية المجانية بديوان عام المديرية بإدارة بحوث العمالة ، أو مقر مراكز التدريب المهنى الثابتة ، حيث يحصل المتدربين في نهاية كل برنامج تدريبي على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص داخل المحافظة وخارجها ، وكذلك توفير فرصة عمل لائقة بتلك الشركات من خلال المديرية وأجهزتها.