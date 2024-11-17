القبض على سائق ميكروباص بدمياط لتعريضه حياة المواطنين للخطر

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بفتح باب السيارة وأدائه حركات_إستعراضية والقيادة برعونة على أحد الطرق برأس البر بدمياط معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط (السيارة المشار إليها وقائدها "لا يحمل رخصة قيادة"– مقيم بدائرة مركز شرطة #دمياط) .. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

