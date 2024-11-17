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الأحد 17 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصرع 4 عناصر إجرامية بعد تبادل إطلاق النار بالبحيرة

المضبوطات
المضبوطات
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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة مكون من (4 عناصر إجرامية – سبق إتهامهم والحكم عليهم فى قضايا "إتجار بالمخدرات") بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة شبراخيت بمديرية أمن البحيرة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها  وقد أسفر التعامل عن مصرعهم  وبحوزتهم مضبوطات أبرزها  (٥٠ كيلو جرام لمخدر الحشيش - ٥ كيلو جرام لمخدر الهيروين - ٢ كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" - ٣ بنادق آلية - ٢ بندقية خرطوش - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة ). 
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(6 مليون جنيه تقريباً)
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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