مصرع 4 عناصر إجرامية بعد تبادل إطلاق النار بالبحيرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة مكون من (4 عناصر إجرامية – سبق إتهامهم والحكم عليهم فى قضايا "إتجار بالمخدرات") بالإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة شبراخيت بمديرية أمن البحيرة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وقد أسفر التعامل عن مصرعهم وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (٥٠ كيلو جرام لمخدر الحشيش - ٥ كيلو جرام لمخدر الهيروين - ٢ كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" - ٣ بنادق آلية - ٢ بندقية خرطوش - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة ).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(6 مليون جنيه تقريباً)

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .