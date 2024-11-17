الجيزة: قطع المياه عن بعض المناطق بحدائق الأهرام لمدة 8 ساعات

أعلنت محافظة الجيزة، أن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر، قد افاد بحدوث عطل مفاجئ بخط المياه العكرة المغذي لبعض المناطق بقطاع حدائق الأهرام.

وأوضح محافظة الجيزة، أن جهاز تنمية مدينة السادس من أكتوبر قد افاد بانه جاري تنفيذ اعمال الاصلاح للخط المغذي ولحين انتهاء الاعمال سوف تتأثر عدداً من المناطق بقطاع هضبة الاهرام بضعف للضغوطات أو انقطاعات للمياه لمدة ٨ ساعات مع عودتها بصورتها الطبيعية فور الانتهاء من الإصلاح.

وأشارت المحافظة الى أنه تم التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتسيير السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحة لأغراض الشرب للمناطق المتأثرة بقطاع هضبة الأهرام عند الطلب على رقم طوارئ ١٢٥ وعلى الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453 .