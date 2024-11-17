ads
الأحد 17 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الثلاثاء.. جامعة السويس تنظم قافلة طبية بمنطقة عمر بن الخطاب بحى الأربعين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت جامعة السويس ، اليوم الأحد ، عن تنظيم قافلة طبية يوم الثلاثاء المقبل 19 نوفمبر بمنطقة عمر بن الخطاب بحى الأربعين وفي إطار المبادرة الرئاسية بداية وتحت رعاية الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة . 

وأشار بيان صادر من جامعة السويس ، ان القافلة تشارك فيها كلية الطب بالجامعة بتخصصتها المختلفة وهى الباطنه - الجراحة العامة - الروماتيزم والطب الطبيعي - الأنف والاذن والحنجرة - المسالك البولية كلية كلية العلاج الطبيعى تخصص عام، والمعهد الفني للتمريض بقياس الضغط والسكر . 

وقال البيان  ، ان القافلة تتضمن ندوات توعوية وفحوصات عن امراض الثدى ، موضحين على تنظيم سلسلة من القوافل الفترة المقبلة لخدمة اهالى محافظة السويس 

 

جامعة السويس حى الأربعين المعهد الفني للتمريض قياس الضغط والسكر كلية العلاج الطبيعى كلية الطب