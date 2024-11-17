الثلاثاء.. جامعة السويس تنظم قافلة طبية بمنطقة عمر بن الخطاب بحى الأربعين

أعلنت جامعة السويس ، اليوم الأحد ، عن تنظيم قافلة طبية يوم الثلاثاء المقبل 19 نوفمبر بمنطقة عمر بن الخطاب بحى الأربعين وفي إطار المبادرة الرئاسية بداية وتحت رعاية الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة .

وأشار بيان صادر من جامعة السويس ، ان القافلة تشارك فيها كلية الطب بالجامعة بتخصصتها المختلفة وهى الباطنه - الجراحة العامة - الروماتيزم والطب الطبيعي - الأنف والاذن والحنجرة - المسالك البولية كلية كلية العلاج الطبيعى تخصص عام، والمعهد الفني للتمريض بقياس الضغط والسكر .

وقال البيان ، ان القافلة تتضمن ندوات توعوية وفحوصات عن امراض الثدى ، موضحين على تنظيم سلسلة من القوافل الفترة المقبلة لخدمة اهالى محافظة السويس