استئناف 4 متهمين على حكم إعدامهم في خطف وقتل ميكانيكي في الجيزة

تعقد محكمة مستأنف جنايات الجيزة، اليوم الأحد، جلسة النظر في استئناف 4 متهمين بخطف وقتل ميكانيكي في بولاق الدكرور، على حكم إعدامهم.

إعدام ٤ متهمين بخطف وقتل ميكانيكي بولاق الدكرور

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم ١٢٧٥٧ لسنة ٢٠٢٣ جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم ٣٤٠٠ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب الجيزة.. أن المتهمون في القضية “سالي صابر عبد العال خليل”، و “صبري على صبري عبد الله”، و “رامي صابر عبد العال خليل”، و"نور على صبري عبد الله"، و “جليلة صابر عبد العال خليل” والتي حكمت المحكمة ببراءتها، في غضون يومي، ٨ و٩ مارس ٢٠٢٣، قام المتهمين من الأولى حتى الرابع، بخطف المجني عليه" محمد أحمد متولي"، وكان ذلك بطريق التحايل بأن أوهمته المتهمة الأولى بعزمها تمكينه من لقاء المتهمة الخامسة واستدرجته لمكان نائي حيث يكمن باقي المتهمين، وما أن ظفروا به حتى قيدوا حركته قاصدين من أفعالهم تلك اقصائه عن أعين رقباءه وذويه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان حيث قتلوا “محمد احمد متولي احمد” عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ازهاق روحه على إثر خلاف استعر فيما بينهم، فكمنوا له بالمكان الذي ايقنوا سلفاً استدراج المتهمة الأولى له، وما أن ظفروا به حتي طوقوا عنقه بأدوات "حبل - قطعة قماشية" قاصدين من ذلك قتلاً، ولم يستكينوا فنحروا عنقه بسلاح أبيض "سكين" وأضرموا النيران بجثمانه فأحدثوا ما الم به من اثار والتي أوراها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهمون سرقوا المبلغ المالي والمنقولات المبينة وصفاً وقدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه محمد أحمد متولي أحمد وكان ذلك ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض وأدوات "سكين محبل - قطعة قماشية" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني.