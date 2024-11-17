وكيل "صحة الدقهلية" يكشف تفاصيل تفعيل ميكنة وحدات الكلى

استعرض الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنجازات ومؤشرات أداء إدارة الكلى خلال أكتوبر الماضى، مؤكدا بذل المزيد من الجهد لصالح مرضى الكلى وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والدعم النفسي لهم.

وكشف “مدكور” عن بدء تفعيل ميكنة وحدات الكلى من خلال تطبيق إلكتروني يتم تحميله على الهواتف المحمولة والحواسب الآلية، ويتم من خلاله مراقبة عدد الجلسات وتسجيل قياسات العلامات الحيوية لمتابعة المريض أثناء الجلسة.

ووجه الجهات المعنية بسرعة توفير الاحتياجات الخاصة بالمشروع ، وحصر احتياجات الوحدات لسرعة توفيرها، مشيراً إلى أن المشروع القومي لميكنة الغسيل الكلوي سيوفر 60٪؜ سنوياً من تكلفة الجلسات وفقاً لرؤية الوزارة، كما سيتم تقليص الفجوة المالية للمنظومة الجديدة سنوياً.

كما أكد وكيل الوزراة، أن العمل جاري على تطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي حميات المنصورة عن طريق إدخال 3 صالات غسيل كلوي وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد البيلي وكيل المديرية للطب العلاجى ، والدكتورأحمد موافى مدير إدارة الكلى .

فيما أوضح الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجى، أنه فيما يتعلق بميكنة الغسيل فإن التطبيق يتيح للطبيب تسجيل النصائح الطبية لهيئة التمريض ومتابعة تطبيقها بشكل موثق وكذلك المتابعة الفورية لنتائج التحاليل المعملية بما يضمن مراقبة الأداء وكفاءة الجلسات بما يعود بالنفع على المريض وتجنب حدوث المضاعفات، فى إطار الحصول على جلسة غسيل آمنة ذات كفاءة.

وأشار وكيل المديرية للطب العلاجى إلى أنه تم خلال الشهر الماضى إجراء 37 ألف جلسة غسيل كلوي لـ 2900 مريض، بالإضافة إلى متابعة وتوفير مستلزمات جلسات الغسيل بجميع وحدات الكلى بالمحافظة.

IMG-20241016-WA0065

IMG-20241016-WA0070

IMG-20241016-WA0063

IMG-20241016-WA0072

IMG-20241016-WA0066

IMG-20241016-WA0069