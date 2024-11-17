تعرف على عروض اليوم لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بدورته التاسعة

يواصل مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، فعاليات دورته التاسعة لليوم الثاني على التوالي، التي ستشهد تقديم 4 عروض مسرحية من مصر، وليبيا، والإمارات.

تبدأ أولى العروض لمسابقة مسرح الطفل والنشء مع عرض "دون كيشوت" بالساحة الخارجية لقصر الثقافة في الرابعة والنصف مساء، من تأليف ميغيل دي ثيربانتس سابيدرا، وإخراج محمود جراتسي.

بينما يقدم في الخامسة والنص مساء ضمن مسابقة العروض الكبري عرض "اصطياد" من الإمارات، على خشبة المسرح الرئيسي لقصر ثقافة شرم الشيخ، فالعمل تأليف وإخراج مهند كريم.

أما في السابعة مساء، يشهد مسرح الساحة المكشوفة بالسوق القديم وضمن مسابقة مسرح الشارع والفضاءات الغير تقليدية العرض المسرحي "خرف" من ليبيا تأليف وإخراج وسيم بورويص.

وتختتم فعاليات اليوم الثاني في العاشرة والنصف مساء، ضمن مسابقة العروض الكبرى وهو العرض المسرحي "مائة وثلاثون قطعة " من مصر وذلك بالمسرح الرئيسي لقصر ثقافة شرم الشيخ، فالعمل من تأليف طه زغلول، وإخراج محمد فرج .

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي انطلقت فعالياته 15 نوفمبر وتستمر حتى 20 من الشهر نفسه، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، والتي تحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتدير المهرجان الدكتورة انجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والذي يقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة .