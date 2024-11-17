ترامب يختار رئيس شركة للنفط والغاز وزيرا للطاقة في إدارته المقبلة

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات النفط والغاز كريس رايت، ليشغل منصب وزير الطاقة في إدارته الثانية المقبلة.



ويعتبر رايت، الرئيس التنفيذي لشركة (ليبرتي إنرجي) لصناعات النفط والغاز ومقرها دنفر، من أشد المؤيدين لتطوير النفط والغاز، بما في ذلك التكسير الهيدروليكي، وهو ركيزة أساسية في سعي ترامب لتحقيق "هيمنة الطاقة" الأمريكية في السوق العالمية، بحسب وكالة أنباء (أسوسيتد برس).

ويعتبر رايت أحد أعلى الأصوات في الصناعة ضد الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ، ويمكنه إعطاء دفعة للوقود الأحفوري، بما في ذلك اتخاذ إجراءات سريعة لإنهاء توقف دام عاما على الموافقات على تصدير الغاز الطبيعي من جانب إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن.

