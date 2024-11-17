الصليب الأحمر يناشد المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنقاذ الوضع الإنساني في غزة

ناشد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر هشام مهنا، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنقاذ الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي أصبح مأساويا بسبب استمرار القصف والعدوان الإسرائيلي.



وقال مهنا - في مداخلة هاتفية لبرنامج (هذا الصباح) المذاع على قناة (النيل للأخبار) - " من المؤسف، أنه لم يعد هناك حتى مجال لطرح الأمر بشكل جدي بسبب غياب الإرادة السياسية الدولية، وتواصل العمليات العسكرية بشكل مستمر".



وأضاف " المواطنون في قطاع غزة ما زالوا عالقين في دائرة مغلقة من النزوح المستمر، القصف المتواصل، والحرمان من الموارد الأساسية، فضلًا عن صعوبة الوصول الآمن إلى الخدمات الإنسانية، وهناك حاجة ملحة للرعاية الصحية ليشعر المواطن بالأمان، لكن هناك مستشفيات على وشك الانهيار، والشتاء القاسي يقترب حاملًا معه المزيد من المعاناة للمئات من الآلاف الذين سيعانون في الشوارع والطرق".

وتابع مهنا قائلا "هناك تفشي للأمراض المعدية، ونفاد لمصادر الطاقة الأساسية؛ ما يزيد من تعقيد الوضع، ونحن أمام كارثة إنسانية بحاجة إلى استجابة عاجلة من المجتمع الدولي، فالمسؤولية تقع على الجميع، بما في ذلك إسرائيل، لضمان بقاء الفلسطينيين على قيد الحياة".

وأشار إلى أنه بالرغم من كل المحاولات السابقة، الوضع في غزة يزداد سوءًا، ولم يعد في مقدور المدنيين تحمل المزيد من المعاناة، داعيا إلى ضرورة التحرك الدولي الحقيقي لإيجاد حل يعيد الأمل لملايين الفلسطينيين.