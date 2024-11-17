خبير سياسي: مصر تواصل جهودها لدعم القضية الفلسطينية ولن تفرط في حقها

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار «المتحدة»، إنّ الدولة المصرية تبذل جهودا كثيرة لدعم القضية الفلسطينية منذ بدايتها، موضحا أنّه جزء أصيل في السياسة الخارجية المصرية، كما أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استكمل هذا الميراث والالتزام حينما تولى السلطة، لأنها قضية أمن قومي عربي ومصري.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تتحرك بشكل ممنهج ومنظم في التعامل مع كل الدول الكبيرة، كون القضية الفلسطينية جزء من السياسة الخارجية المصرية، مشيرا إلى أنّ مصر لن تفرط في حق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للعنف المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع: «نتمنى أن يكون هناك حل واضح ورادع قريب للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، إذ تشهد المنطقة توترات وتصعيد كبير خاصة في الجنوب اللبناني الذي يتعرض لاستهدافات وعمليات متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي».