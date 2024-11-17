وزير الاتصالات: منصة مصر الرقمية لديها أكثر من 8 ملايين مواطن يتلقون خدمات مرقمنة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تعمل على أربعة ركائز أساسية في استراتيجيتها، أبرزها تبسيط إجراءات حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المرقمنة.

وفي كلمته خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، أضاف "طلعت" أن الوزارة تركز على تمكين المواطنين من الاستفادة من فرص العمل في الاقتصاد الرقمي، وتشجيع ريادة الأعمال، ودعم الإبداع الرقمي، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية رقمية شاملة لدعم هذه المحاور، كما أكد على أهمية وجود أطر تنظيمية وتشريعية قوية لضمان حوكمة وتنظيم القطاع.

وأشار "طلعت" إلى أن منصة "مصر الرقمية" تُعد من أبرز مشروعات التحول الرقمي في مصر، حيث بلغ عدد المواطنين المسجلين عليها أكثر من 8 ملايين، يتلقون خدمات مرقمنة بشكل كامل. وأضاف أن المنصة قد قدمت أكثر من 7 مليون خدمة للمواطنين خلال الثلاثة أشهر الماضية.