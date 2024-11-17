وزير الاتصالات: زيادة أبراج المحمول بنسبة 61 % في مصر خلال الـ6 سنوات الماضية

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه خلال الست سنوات الماضية، تم زيادة عدد أبراج المحمول في مصر بنسبة 61%، بما في ذلك زيادة بنسبة 46% في الساعات الترددية.

وأضاف أن شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر قد أطلقت خدمات الجيل الخامس، جاء ذلك في كلمة الوزير خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT" نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأحد.

وأوضح "طلعت" أن استراتيجية وزارة الاتصالات تركز على دعم المواطن للحصول على خدمات حكومية مرقمنة وموثوقة، وتوفير فرص للشباب للمنافسة بفعالية في أسواق العمل المحلية والدولية، بالإضافة إلى رعاية الإبداع في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

يُعقد المعرض والمؤتمر تحت رعاية رئيس الجمهورية، في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، بحضور ورعاية الدكتور عمرو طلعت.

وتنظم فعاليات "Cairo ICT" شركتا "تريد فيرز إنترناشيونال" و"المتحدة للخدمات الإعلامية"، وينطلق المعرض هذا العام تحت شعار "The Next Wave"، لاكتشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات، بحضور كبار المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.