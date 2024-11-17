رئيس الوزراء يجري جولة تفقدية داخل معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT"، حيث افتتح المعرض نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وخلال الجولة، قدم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عرضًا أمام رئيس الوزراء والحضور من الوزراء، استعرض فيه أبرز محاور المعرض وإنجازات الوزارة في دعم التحول الرقمي.

يُعد "Cairo ICT" من أبرز الأحداث السنوية في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ويُعقد المعرض والمؤتمر تحت رعاية رئيس الجمهورية، في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، بحضور ورعاية الدكتور عمرو طلعت.

يتم تنظيم فعاليات المعرض من قبل شركتي "تريد فيرز إنترناشيونال" و"المتحدة للخدمات الإعلامية"، وينطلق هذا العام تحت شعار "The Next Wave"، الذي يهدف لاكتشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات، بمشاركة كبرى الشركات والمؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.