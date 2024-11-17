خلال جولة بمعرض القاهرة للاتصالات.. رئيس الوزراء يستمع لأشبال وخريجي منظومة مصر الرقمية

استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى آراء وأفكار الدفعة الأولى من أشبال وخريجي منظومة مصر الرقمية، خلال جولته التفقدية في معرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "Cairo ICT".

جاء ذلك بعد افتتاحه المعرض نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي سياق الافتتاح، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أمام رئيس الوزراء وبقية الحضور من الوزراء أبرز محاور المعرض، بالإضافة إلى إنجازات الوزارة في دعم التحول الرقمي في مصر.

يُعد "Cairo ICT" واحدًا من أبرز الأحداث السنوية في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ويُعقد المعرض والمؤتمر تحت رعاية رئيس الجمهورية، في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، بحضور ورعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات.

تُنظم فعاليات "Cairo ICT" من قبل شركتي "تريد فيرز إنترناشيونال" و"المتحدة للخدمات الإعلامية"، ويُقام تحت شعار "The Next Wave" لاكتشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي، وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي من شأنها إعادة تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات، بحضور كبرى الشركات والمؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.